Galatasaray, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u elinden kaçırmış
Süper Lig'de fırtınalar estiren Alexander Sörloth'u Galatasaray’ın elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Sörloth’un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği fakat maddi sebeple transferi gerçekleşmediği öğrenildi.
Son Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla bir kez daha kalitesini ispatlayan Norveçli golcü Alexander Sörloth
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.
Sarı-Kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi. (Takvim)
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