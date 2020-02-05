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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u elinden kaçırmış

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Süper Lig'de fırtınalar estiren Alexander Sörloth'u Galatasaray’ın elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Sörloth’un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği fakat maddi sebeple transferi gerçekleşmediği öğrenildi.

Son Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla bir kez daha kalitesini ispatlayan Norveçli golcü Alexander Sörloth

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

Sarı-Kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi. (Takvim)

Norveç'in TV 2 kanalı Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sötloth ile röportaj yaptı. Süper Lig'de rakip filelere 16 gol bırakarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Norveç'in TV 2 kanalı Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sötloth ile röportaj yaptı. Süper Lig'de rakip filelere 16 gol bırakarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Galatasaray, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u elinden kaçırmış

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