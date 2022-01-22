Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler

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Süper Ligin 22 haftalık dönemi geride kalırken, Galatasaray istediği sonuçları elde edemiyor. Son olarak sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, bu hafta ise lider Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabaka, 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul Seyrantepe NEF Stadyumu'nda yapılacak.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

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23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)