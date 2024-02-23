Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Sorumlusu benim, bu oyun yetmezdi'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki teknik adam, basın toplantısının öncesinde Çek basın mensuplarına tepki gösterdi. Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un basın toplantısındaki sözleri;

Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık.

HAK ETTİKLERİ BİR GALİBİYET ALDILAR

İki maçta da en büyük sıkıntımız, 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz gol de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzun çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

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TRANSFER İÇİN SON GÜNE KADAR ÇABA HARCADIK

Sacha Boey transferin son günlerinde gitti, bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino için kafamızda karara vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık. Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı.

SORUMLUSU BENİM

Derick Köhn'ü transfer kapandıktan sonra aldık. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur.

HER OYUNCUMA GÜVENİYORUM

Bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Buraya moralli geldik. Son Ankaragücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik, bazen bu olabiliyor. Oyunu oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Bizim için kötü bir gündü. Hedefimiz Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmak. Bu oyunla zaten Avrupa'da çok daha yukarı gidebilir miydik, gidemez miydik? Bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyun bize bundan sonrası için yetmezdi.

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HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ

Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi.