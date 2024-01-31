Galatasaray taraftarıyla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi!

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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2’nci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup olan Galatasaray Ekmas'ta Başantrenör Zvezdan Mitrovic taraftarın tepkisini çekmişti.

İSTİFA TEZAHÜRATI VE TARTIŞMA

Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulunmuştu.

Sarı - kırmızılı basketbolseverlerle polemiğe giren deneyimli koç, taraftarlarla şiddetli bir tartışma yaşamıştı.

"BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Müsabakanın ardından konuşan Mitrovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Bilmiyorum belki de halihazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." ifadelerini kullanmıştı.

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SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray Yönetimi, Zvezdan Mitrovic'in taraftarlarla yaşadığı olayın ardından flaş bir karar aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Mitrovic ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.