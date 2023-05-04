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Galatasaray taraftarından kombine yenilemeye yoğun ilgi

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#Galatasaray#Kombinbe#Taraftar
Galatasaray taraftarından kombine yenilemeye yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 17:33

Galatasaray'da futbol takımının 2023-2024 sezonu için kombine yenileme satışlarına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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Galatasaray'da 2023-2024 sezonunda futbol takımı kombine yenilemeleri, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Satışa çıktığı 18 Nisan gününden itibaren kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamına ulaştı.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam sayıya, bu sene 10 iş günü içerisinde ulaşıldığı ifade edildi. Önceki senelerle kıyaslandığında; bu rakam bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde sattığı belirtildi. Kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.

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#Galatasaray#Kombinbe#Taraftar

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