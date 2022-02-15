Galatasaray sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne ticarete atıldı! Yeni işi...

Türkiye Kupası'nda Denizlispor maçında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Galatasaraylı Mbaye Diagne rotasını ticarete çevirdi. Senegalli golcü "King Kong Mbaye Diagne" ismiyle marka kurdu.
30 yaşındaki golcü Uluslararası "King Kong Mbaye Diagne" Spor Ayakkabı mağazasını ülkesi Senegal'de açtı. Diagne duyuruyu instagram hesabından yaptı ve "28 Şubat'ta KKMD açılacak inşallah" notunu düştü.
Mbaye Diagne yeni mağazasının duvarına eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'la olan fotoğrafını astı.