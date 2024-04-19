Galatasaray sezon sonu oyuncu satışından rekor gelir bekliyor! 3 yıldızda hedef 75 milyon Euro

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Sarı kırmızılılarda bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz’ın yanı sırada kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Nicolo Zaniolo’nun satışından kulübün hedeflediği rakam en az 75 milyon Euro.

AVRUPA KULÜPLERi TAKiPTE

Napoli’nin yanı sıra La Liga’dan talipleri olan Sanchez’de hedef rakam 30 milyon Euro. · DEVRE arası 13 milyon Euro’ya satılmayan Barış Alper’de açılış 25 milyon Euro’dan yapılacak.

Zaniolo’nun da 25-30 milyon Euro’ya satılması planlanıyor.