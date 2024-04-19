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Galatasaray sezon sonu oyuncu satışından rekor gelir bekliyor! 3 yıldızda hedef 75 milyon Euro

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#Galatasaray#Transfer#Barış Alper Yılmaz
Galatasaray sezon sonu oyuncu satışından rekor gelir bekliyor 3 yıldızda hedef 75 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Devre arasında Sacha Boey’i Bayern Münih’e 30 milyon Euro’ya satan Galatasaray yaz transfer döneminde de 3 oyuncusundan önemli bir gelir bekliyor.

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Sarı kırmızılılarda bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz’ın yanı sırada kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Nicolo Zaniolo’nun satışından kulübün hedeflediği rakam en az 75 milyon Euro.

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Napoli’nin yanı sıra La Liga’dan talipleri olan Sanchez’de hedef rakam 30 milyon Euro. · DEVRE arası 13 milyon Euro’ya satılmayan Barış Alper’de açılış 25 milyon Euro’dan yapılacak.

Zaniolo’nun da 25-30 milyon Euro’ya satılması planlanıyor.

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#Galatasaray#Transfer#Barış Alper Yılmaz

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