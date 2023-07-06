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Galatasaray, Samet Geyik transferini açıkladı!

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#Transfer#Galatasaray#Samet Geyik
Galatasaray, Samet Geyik transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 13:26

Galatasaray NEF, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

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Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Samet Geyik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Nef, yerli oyuncu kadrosunu ligimizin değerli isimlerinden Samet Geyik’i transfer ederek güçlendirdi. İki yıllık anlaşma imzaladığımız 206 cm boyundaki tecrübeli oyuncumuza Galatasaray çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. Yeni evine hoş geldin Samet Geyik.

Samet Geyik kimdir?

1993 yılında Manisa’da doğdu. Profesyonel kariyerine 2009/10 sezonunda TBL ekiplerinden Bornova Belediyespor’da başladı. Bir sonraki sezonun başında Basketbol Süper Ligi’nin önemli takımlarından Tofaş’a transfer oldu ve 5 sezon boyunca Bursa ekibinin formasını terletti. 2015/16 sezonunda yeniden İzmir’e dönerek Pınar Karşıyaka’ya transfer oldu ve hem Bursa hem de İzmir’de gösterdiği başarılı performanslar ile 2016/17 sezonunda Anadolu Efes kadrosunda kendisine yer buldu.

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2017/18 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan ile takım kaptanlığına da uzanacak ve toplamda 3 sezon sürecek İstanbul yıllarına başladı ve son sezonunda 17 maçta, 6.6 sayı, 4.0 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

2020/21 ve 2021/22 sezonlarında iki yıl üst üste Türk Telekom forması giydi ve buradaki son sezonunda 25 maçta 7.7 sayı, 4.0 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

Son olarak geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’de mücadele etti.

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#Transfer#Galatasaray#Samet Geyik

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