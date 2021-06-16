Galatasaray PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray'ın rakibi PSV Hollanda'nın en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyorGalatasaray'ın rakibi PSV Hollanda'nın en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor

1913'te kurulan kırmızı-beyazlı takım, birer kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanırken, Eredivisie'de 24, Hollanda Kupası'nda 9, Hollanda Süper Kupası'nda 11 şampiyonluk yaşadı.

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.

Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

GOLCÜSÜ MALEN

Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.

Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zhavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi. Bu futbolcular haricinde PSV'nin kadrosunda sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor.



PSV, maçlarını Eindhoven kentindeki 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.

1987-88 SEZONUNDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-1988 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etti.

Söz konusu sezonda 1. turda Galatasaray'ı eleyen Hollanda ekibi, finalde Portekiz'in Benfica takımını penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Zafere giderken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sadece 1 kez mağlup olan PSV, onu da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı.

GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.