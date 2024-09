Galatasaray - PAOK maçı öncesi geçmişi hatırlattılar: Young Boys'a karşı başına gelenleri gördük | Türkiye'nin Galacticos'u ama...

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız hafta Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1’le geçen Galatasaray, ligde 18 puana ulaşarak yoluna kayıpsız devam etti. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu’nun yaptığı PAOK ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibini gözüne kestirdi. Saha ve taraftar avantajını kullanarak 3 puana ulaşmak isteyen Cimbom, hazırlıklarını tamamladı. Yunan meslektaşlarımız, mücadele öncesi iki ekibin avantajlarıyla ilgili analizlerini aktardı.

YUNAN GAZETECİLERİN ‘GALATASARAY-PAOK’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

KOSTAS GIANNAKIDIS (TA NEA/BEST 92.6): “RAZVAN LUCESCU, TÜM OYUNCULARDAN EN İYİ VERİMİ ALMAYI BAŞARIYOR”

PAOK, Yunanistan Ligi’nin puan tablosunda ilk sırada yer alıyor ve objektif olarak baktığımızda gerçekten iyi bir futbol oynuyor. PAOK, geçen sene lig şampiyonluğunu kazandı ve geçen seneki sistemi bu sene de korumayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmayı başaramamış olsalar da takımdaki atmosfer mükemmel bir seviyede. Razvan Lucescu, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörüdür. Ayrıca kulüpte üst üste üçüncü yılını geçiriyor ve tüm oyunculardan mümkün olan en iyi verimi almayı başarıyor. PAOK’un lig şampiyonluğunu kazandığı geçen sezon gollerin çoğu kanat ve on numara pozisyonlarındaki oyunculardan geldi. Ve bu yıl da tüm gollerini orta saha oyuncularından buluyor. Takımdaki en tehlikeli oyuncuların Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias ve Taison olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ön libero Tiemoué Bakayoko da izlenmeye değer. Santrfor Tarik Tissoudali ise iyi durumda. Herkes santrfor Fedor Chalov’dan bir gol bekliyor.

“YOUNG BOYS MAÇINDA GALATASARAY’IN BAŞINA NELER GELDİĞİNİ GÖRDÜK”

Galatasaray, PAOK'tan daha yüksek seviyede olan bir takım. Osimhen, Icardi, Batshuayi, Mertens, Ziyech ve Torreira gibi oyuncular kesinlikle favori isimler. Ama sonuçta bu futbol. Galatasaray’ın Young Boys'a karşı oynadığında başına neler geldiğini gördük. Yunanistan ve Türkiye'deki stadyumlar misafir takımlar için her zaman zor olmuştur. Galatasaray’ın bundan dolayı kesinlikle avantajı var.

MICHAEL TSOHOS (COSMOTE TV): “RAZVAN LUCESCU, OYUNCULARINA İLHAM VEREN BİR KİŞİLİĞE SAHİP”

PAOK, çok iyi bir durumda. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Takıma yeni katılan ve henüz tam olarak uyum sağlayamamış oyuncular olduğu için henüz yüzde 100 kapasitesine ulaşmış değil. Takımdaki atmosfer açıkçası çok iyi durumda ve özgüven yüksek. Razvan Lucescu, PAOK tarihinin en büyük teknik direktörüdür. Razvan, zor zamanlarda bile takımını bir arada tutmayı biliyor ve oyuncularına ilham veren bir kişiliğe sahip. Şu anda PAOK için maçın gidişatını belirleyen oyuncular Baba Rahman (sol bek), Kostandelias (Yunan futbolunun en büyük yeteneği) ve Zifkovic’tir. Ayrıca Tyson'ın tecrübesi de önemli.

“ONLARA TÜRKİYE’NİN GALACTICOS’U DİYEBİLİRSİNİZ”

Galatasaray, harika bir takım. Young Boys'dan elenmenin şokunu atlattıktan sonra geriye endişelenecek pek bir şeyleri kalmadı. Galatasaray'ın kadrosunda muazzam bir kalite var. Onlara Türkiye'nin Galaktikos'u diyebilirsiniz. Galatasaray’ın kadrosu harika oyunculardan kurulu ve çok geniş. Maça sonradan giren yedek oyuncular bile maçın gidişatını değiştirebilecek kalitede. Stadyumdaki atmosfer her zamanki gibi sıcak olacak; sıcak ve etkileyici. Ancak PAOK bu konuda oldukça deneyimli. Çünkü hem Avrupa’daki maçlardan hem de Yunan derbilerinden gelen o sıcak atmosferi fazlasıyla yaşadılar.

THOMAS MICHOS (ANT1 TV): “PAOK’TAKİ ATMOSFER MÜKEMMEL BİR SEVİYEYE ULAŞTI”

PAOK, 2021’den beri aynı antrenör Razvan Lucescu tarafından çalıştıran bir takım. Bu durum geçen yıl Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazanan takımın istikrarının temelini oluşturuyor. Bu yıl da Selanik ekibi şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptı ve 5 maç sonunda ligde ilk sırada yer aldı. Tüm bunların sonucu olarak takımdaki atmosfer mükemmel bir seviyeye ulaştı ve PAOK, sadece İspanyol forvet Brandon Tomas'tan yoksun olarak neredeyse tam kadro maçlara çıktı. PAOK, genel olarak her açıdan dengeli bir takım ama elbette takımda fark yaratan oyuncular da var. Benim görüşüme göre kaleci Kotarski, on numara Konstantelias ve kanat oyuncusu Taison, maçta etkili olabilecek önemli oyuncular. Ayrıca PAOK her anlamda önemli derecede gelişim gösterdi. Takımda yedek kulübesinden gelip fark yaratabilen, oyunun gidişatını değiştirebilen oyuncular da bulunuyor.

“HERKES RAMS PARK’IN ATMOSFERİNİ YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR”

Galatasaray'ın bu yılki performansı etkileyici. Bunu şimdiye kadar oynadığı 6 lig maçının sonucuna bakarak da görebiliyoruz. Takımda büyük kariyere sahip oyuncular var. Osimhen, Icardi ve Batshuayi'nin fark yaratan isimler olduğunu söyleyebilirim. Kendi sahasında oynayan her takım gibi Galatasaray da bu sayede taraftarını yanında bulundurma avantajına sahip oluyor. PAOK, evinde oynarken de aynı şey oluyor ve taraftarları eşsiz bir atmosfer yaratıyor. RAMS Park, etkileyici bir saha ve herkesin böyle özel bir maçın atmosferini yaşamak için sabırsızlandığını tahmin edebiliyorum.