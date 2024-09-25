Şu anda ligde Galatasaray’a kafa tutacak takım yok! Fenerbahçe’de takım boyu uzun sahaya yanlış yerleşiyor

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Mourinho derbiyi “Biz atamadık, onlar attı” diye özetlerken Okan Buruk çok zorlanmadıklarını söyledi. Hangi analiz doğru?

Uğur MELEKE: DERBi iÇiN YAPTIĞI ANALiZE iNANAMADIM

Mourinho’nun bu maçın analizini böyle yapmasına inanamadım. Eğer derbide iyi oynadıklarını ve tek sorunun gole çevirme noktasında olduğunu düşünüyorsa ilerleyen haftalarda da problem yaşamaya devam ederler. Fenerbahçe’nin takım boyu çok uzun. Birçok pozisyonda santrforluyla stoperleri arasındaki mesafe 50-60 metreye çıkıyor. Mertens’in golünü tekrar izleyin, Fenerbahçe’nin nasıl 5’er kişilik iki takım gibi bölündüğünü, sahaya nasıl yanlış yerleştiğini göreceksiniz.

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Fırat AYDINUS: O SÖZLERiNDE HAKLI AMA...

Mourinho “Biz atamadık” derken haklı, F.Bahçe yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ama derbiyi 3-1 kazanan G.Saray’ın attığı kadar kaçırdığı pozisyonlar da vardı. Evinde oynadığın bir derbide bu kadar çok pozisyon yakalarsan skoru elde etmek zorundasın. Okan Buruk’un ise daha önce tecrübe ettiği şablonu yeniden uygulayıp başarılı olması nedeniyle o ifadeyi kullandığını düşünüyorum.

Mehmet ARSLAN: MOURiNHO DOKUNUŞUNU GÖREMEDiK

Kaliteli oyunculara sahip ama daha bireysel kalan F.Bahçe’ye karşı, kaliteli oyuncularla takım halinde oynayabilen Galatasaray kazandı. Dolayısıyla ben Okan Buruk’a katılıyorum. Mourinho dokunuşunu göremiyoruz Fenerbahçe’de, ki Mourinho takımları savunmada bu kadar perişan görüntü çizmez. 6 faul yapmış F.Bahçe, 17 faul yapmış G.Saray. Bu rakamlar bile sarı kırmızılıların pas kalitesini (çünkü faul yapma imkanı bile bulamadı) ve isteğini gösteriyor.

Güntekin ONAY: YETERiNCE AGRESiF DEĞiLDi

G.Saray rahat kazandı. İlk 30 dakikada 2-0’a ulaştılar. Zaman zaman kalelerinde tehlikeler yaşamaları doğal. F.Bahçe, derbiyi kaldıracak bir agresiflikte değildi. Karşılaşmanın hiçbir anında “Ben bu maçı kazanırım” duygusunu yaşatmadılar. O yüzden Mourinho’nun, “Rakibimiz bizden daha fazla gol attığı için kazandı” değerlendirmesine katılmak mümkün değil.

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2- Geçtiğimiz yılların aksine tempolu bir derbi izledik. Derbide Galatasaray’ın zaferini getiren ana faktörler neydi?

Mehmet ARSLAN: OKAN BURUK SAKiNLiĞi DE GALiBiYETTE ÖNEMLi ETKENDi

Galatasaray’ın bir oyun planı, bu oyun planına sadık ve uyumlu bir kadrosu var. Rakibe baskı ve pas kalitesi şu anda Süper Lig’in üzerinde. Deplasman derbisi diyerek, çekinerek bu oyun planından taviz vermediler. Galatasaray’ın rakibe baskısını kıracak bir ya da iki takım var ligde. Dolayısıyla oyunu kuran yönlendiren hep onlar oluyor. Bireysel yeteneklerle geçemezsiniz Galatasaray’ı. Takım halinde mükemmel olmak zorundasınız. Dediğim gibi şu anda o mükemmelliğe ulaşıp kafa tutacak bir takım yok ligde. Ve elbette bunun yanı sıra Okan Buruk sakinliği de galibiyetin diğer faktörlerinden biriydi.

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Uğur MELEKE: GALATASARAY’DAKi ÜÇÜNCÜ YILINDA ‘BiR DEVAM FiLMi’ iZLETiYOR

Derbinin ligin bitiminden bir hafta önce oynanmasına, bu kadar gerilim yüklenmesine çok itiraz ettim yıllarca. Sanırım 6’ncı haftada böyle kıran kırana, futbol dolu bir derbi izleyince doğrunun bu olduğunu hep birlikte gördük. Galatasaray’a bence derbide galibiyeti getiren en önemli faktör ‘bir devam filmi’ izletmeleri. Okan Buruk 2 sezondur inşa ettiği anlayışla, üçüncü yılında da bir devam filmi izletiyor adeta. Üçüncü golde Torreira-Sara’nın ceza alanı içinde, Davinson-Abdülkerim’in de 70’inci metrede olmaları Galatasaray’ın kompakt duruşunun özeti.

Fırat AYDINUS: 8 OCAK 2023’TE 3-0 KAZANDIĞI DERBiNiN OYUN FORMATIYLA SONUCA GiTTi

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Son zamanlarda izlediğimiz derbilerle kıyasladığımızda temposunun yüksek ve pozisyonun bol olduğu bir müsabaka izledik. Galatasaray’ın 3-1 kazandığı bu maç ile yine sarı kırmızılıların 8 Ocak 2023’te Kadıköy’de 3-0 galip geldiği derbinin oyun formatı oldukça benzerdi. Okan Buruk her iki maçta da, aynı tip hücum oyuncuları ve benzer oyun şekli ve planlama ile sonuca gitmeyi başardı.

Güntekin ONAY: DAViNSON, TORREiRA, MERTENS VE MUSLERA BELiRGiN BiR FARK YARATTI

Galatasaray derbide özgüvenli ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi. İki takım arasındaki farkı yaratan omurgadaki oyuncuların kalitesindeydi. Davinson, Torreira, Mertens ve Muslera belirgin bir fark yarattılar. Fenerbahçe’de takım boyu çok uzun ve geniş bir alanda oynuyor. Durum böyle olunca da nitelikli ve yoğun bir baskı oluşturamadı. Ayrıca sarı lacivertlilerde Oosterwolde kesinlikle Ferdi’nin yerini dolduramıyor.

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3- Beşiktaş bu sezon oyun olarak belki en çok zorlandığı maçı uzatmalarda kazandı. Nasıl buldunuz Beşiktaş’ı Eyüp karşısında?

Fırat AYDINUS: SAHA iÇi GÜÇLÜ VE KALiTELi AMA KULÜBE DERiNLiĞi TAM TERSi

Beşiktaş son iki haftadır zorlanıyor. Sezon başındaki oyunundan düşük bir performans çiziyor. Benzer bir sistemde oynayan rakiplerine karşı Rafa Silva ve Gedson Fernandes ile merkezden gelmeye çalışması ve ısrarı, alternatif olarak kanatları efektif kullanamaması; Beşiktaş’ın sezon içerisinde bu tip kapanan rakiplerine karşı farklı çözümler bulması gerektiğini gösteriyor, ki Giovanni Van Brockhost şimdilik bu konuda tek çözüm olan Semih Kılıçsoy’u ikinci yarıda oyuna alarak sonuca gidebildi. Beşiktaş’ın saha içi güçlü ve kaliteli olsa da kulübe derinliği bunun tam tersi.

Güntekin ONAY: TRABZONSPOR GiBi EYÜPSPOR DA MERKEZi iYi SAVUNUNCA BEŞiKTAŞ ZORLANDI

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir maçta rakibine bu kadar çok pozisyonu verdi. Trabzonspor’dan sonra Eyüpspor da merkezi iyi savununca Beşiktaş, hücum bölgesinde sorun yaşadı. Yine de bu olumsuz görüntüye rağmen maçı kazanmış olmaları değerli. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yoğun maç takviminde kadroda alternatifler oluşturmak zorunda. Ayrıca büyük umutlarla transfer edilen Joao Mario hâlâ yerini bulmuş değil.

Uğur MELEKE: HER MAÇTA RAFA ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARAMAZ, iMMOBiLE GOL ATAMAZ

Beşiktaş için gerçekten farklı bir sınav oldu Eyüp maçı. Belki de bu sezon ilk kez kendilerini bu kadar yüksekte karşılayan, bu kadar tutkulu hücum pres yapan bir takımla oynadılar. Ve sık sık sorun yaşadılar. Ajax, Frankfurt ve Lyon maçları için bir uyarı sinyaliydi bence Eyüp’ün Beşiktaş’a çıkardığı problemler. Beşiktaş’ta sezon başından beri Rafa Silva ve İmmobile’nin sürekli şapkadan tavşan çıkardığı maçları izledik. Rafa her gün şapkadan tavşan çıkarmayacak. İmmobile her maç atmayacak. Beşiktaş bu günlerin de hazırlığını yapmalı.

Mehmet ARSLAN: EYÜPSPOR ÖNÜNDEKi BEŞiKTAŞ SEZON BAŞINDAKi GiBi DEĞiLDi

“Arda Turan teknik direktör olarak mükemmel bir gelecek vadediyor” dediğimde bana gülüyorlardı. Önce Eyüpspor’un hakkını verelim. Eyüpspor önündeki Beşiktaş ise sezona başlayan Beşiktaş gibi değildi. Tempo ve mücadele gücü olarak geride kaldı. Bunda rakibin kalitesinin ve sahada ortaya koyduğu performansın rolü var. Ama yine de kazandılar. Kazanmak takımın güvenini ve alışkanlığını geliştiriyor. Şu haliyle ligde bu alışkanlığa yakın iki takım var Galatasaray ve Beşiktaş. Mayıs ayının sonuna kadar ligi kovalayacak Beşiktaş.

4- Avrupa’da ilk kez uygulanan lig formatında Türk temsilcilerini izleyeceğiz bu hafta. 4 İstanbul ekibinden beklentileriniz neler?

Fırat AYDINUS: TEMSiLCiLERiMiZ AVRUPA LiGi’NDEKi ÇOK SAYIDA TAKIMDAN ÜST SEViYEDE

İlk kez uygulanacak lig usulü bu formatta başlangıç çok önemli. İçeride oynayacak Fenerbahçe ile Galatasaray’ın alacakları olası bir galibiyet ve deplasmanda oynayacak Beşiktaş’ın en azından yenilmeden puanla dönmesi, bu uzun maratonda takımlarımız adına güzel ve moralli bir giriş olur. Teknik adam ve oyuncu profilleri açısından bakıldığında da takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi’ndeki çok sayıda kulüpten üst seviyede ve yüksek potansiyelli olduğu görülüyor.

Uğur MELEKE: 200 MiLYON EURO HARCANARAK KURULAN KADROLARIN HEDEFi iLK 8 OLMALI

Başakşehir’in ve teknik direktörü Çağdaş Atan’ın Konferans Ligi macerası için ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Zaten kulüp katsayısı olarak da kupanın yedinci favorisi konumundalar. Altı maçlık fikstürleri de gayet iyi. Ben Başakşehir’in Konferans Ligi’nde ilerleyeceğine inanıyorum. Üç İstanbul büyüğü de Avrupa Ligi’nin en kaliteli kadroları arasında. Üçü de 200 milyon Euro bandında kadrolar kurdular; Mourinho, Osimhen, Rafa Silva gibi uluslararası yıldızlara sahipler. Bu kaliteli kadroların Avrupa Ligi’nde hedefi bence ilk 8 olmalı.

Mehmet ARSLAN: BUNDAN BÖYLE DAHA FARKLI BiR JOSE MOURiNHO iZLEYECEĞiZ

1-) Galatasaray, PAOK’u geçer. Onlardan 3 puan bekliyorum. 2-) Beşiktaş, Ajax deplasmanından yenilmeden dönecektir. 3-) Fenerbahçe’ye gelince... Real Madrid Teknik Direktörü iken 5-1’lik Barcelona yenilgisinden sonra Jose Mourinho’ya düşünceleri sorulduğunda, “Hemen yarın bir maç olsun ve kazanalım istiyorum” demişti. Galatasaray derbisinde alınan bir yenilgi ancak böyle telafi edilir. Dolayısıyla Fenerbahçe Union Saint Gilloise karşısında kazanmak zorunda. Ve sanıyorum biz bundan böyle daha farklı bir Mourinho izleyeceğiz. Yeni bir meydan okumaya daha fazla ihtiyacı var çünkü.

Güntekin ONAY: GALATASARAY YÜKSEK ViTESTE OYNAMALI FENERBAHÇE UNiON SG’Yi GEÇER

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında iç sahada oynanacak maçların önemi bir kat daha arttı. PAOK, kesinlikle hafife alınmaması gereken ciddi bir rakip. Dolayısıyla Galatasaray’ın Yunanistan temsilcisi karşısında 90 dakika yüksek viteste oynaması şart. Fenerbahçe’nin derbideki mağlubiyete rağmen Union Saint Gilloise takımını rahat geçmesini bekliyorum. Beşiktaş ise Amsterdam Arena’da karşılaşacağı Francesco Farioli’nin takımı Ajax karşısında geçiş hücumlarıyla gol pozisyonları bulacaktır.

Murat Fevzi TANIRLI: 6. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

1- · Gol orucu haftası.

· 10 maç 14 gol.

· Gol atamayan takım sayısı: 10.

2- · Kadıköy’de son iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi.

· İsmail Kartal: 13 şut-4 İsabet- 0 gol.

· Jose Mourinho: 25 şut-10 isabet-1 gol.

3- · Adana Demirspor ile liderliğimiz pekişti!

· 6 haftada değişen teknik direktör: 3.

· Avrupa’nın 5 büyük ligi: 1 (Roma).

4- · Hepsini kazanan:G.Saray (6), Barça (6) , Bayern (4).

· Hepsinde berabere kalan: Trabzonspor (5).

· Hiç gol yemeyen: Juventus.

5- · 9 sarı kart: Fenerbahçe-Galatasaray: 36 faul.

· 9 sarı kart: Konya-Sivas: 31 faul.

· 9 sarı kart: Gaziantep-Trabzon-29 faul.

6- · Galatasaray - xG - 1.41 - 3 gol.

· Beşiktaş - xG - 2.26 - 2 gol.

· Fenerbahçe - xG - 3.40 - 1 gol.