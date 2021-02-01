Galatasaray, Ozan Kabak'ın Liverpool transferinden pay alacak mı?

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, savunma bölgesine Ozan Kabak'ı transfer etmek için harekete geçti. Milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Liverpool ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Devre arası transfer döneminin son gününde Liverpool, Schalke 04 forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için tekrar girişimlerini hızlandırdı.

Sky Sports'un haberine göre Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Schalke ile Liverpool satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde el sıkışırken Ozan, sezonun ikinci yarısında Liverpool forması giyecek.

GALATASARAY OLASI LİVERPOOL TRANSFERİNDEN PAY ALACAK MI?

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olması halinde yüzde 5'lik yetiştirme bedeli hakkı bulunuyor. Kiralama veya satın alma opsiyonlarına göre Galatasaray'ın alacağı pay farklılık gösterecek. Liverpool'un Ozan Kabak'ı satın alması durumunda 1 milyon 250 bin pound kasasına koyacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Schalke tarafından kabul edilen Liverpool, kısa süre içinde Ozan Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alman ekibi, Ozan yerine Arsenal'den Mustafi'yi transfer edince Milli futbolcunun Liverpool'a gitmesine izin verdi.

Sözleşme imzalamak için Ozan Kabak, Liverpool için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Liverpool için imzayı atacak.