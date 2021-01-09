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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor! Bonservisi...

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Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco’ya 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fransızlar 5 milyon Euro'ya kadar indi. İmzaların atılması artık an meselesi.

Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

ÖNCE YARIM SEZON KİRALIK
Alınan bilgilere göre Galatasaray son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.

Monacodan Galatasarayın listesindeki Henry Onyekuru için transfer açıklaması
Monaco'dan Galatasaray'ın listesindeki Henry Onyekuru için transfer açıklaması!

ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYOR
Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık Galatasaray'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Şu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan Henry Onyekuru kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ
1.5 sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Henry Onyekuru golleriyle taraftarların sevgilisi haline geldi. (Takvim)

Galatasaray Onyekuruya kavuşuyor Bonservisi...

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