Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı farklı geçip tura göz kırptı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3.Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu.
Slovenya'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-0 kazandı.
Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.