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Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı farklı geçip tura göz kırptı

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#Galatasaray#Olimpija Ljubljana#Futbol
Galatasaray, Olimpija Ljubljanayı farklı geçip tura göz kırptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3.Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu.

Slovenya'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı kırmızılıların gollerini  9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak.

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

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#Galatasaray#Olimpija Ljubljana#Futbol

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