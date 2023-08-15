Canlı: Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı

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Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 3-0 yendiği Olimpija Ljubljana’yı Rams Park'ta konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana

Gol: Mauro Icardi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıkacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Mertens, Barış Alper, Icardi.

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Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Karamatic, Posavec, Seslar, Nukic, Rui Pedro.

Bu sezon 4 resmi maç oynadı

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

Marco Guida düdük çalacak

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

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Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda engelleri bir bir geride bırakan Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maç 15 Ağustos Salı saat 21.00'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda engelleri bir bir geride bırakan Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maç 15 Ağustos Salı saat 21.00'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

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Aykut Aydın’ın anlatacağı karşılaşmada Orhan Uluca yorumlarıyla maça renk katacak. Tüm gecenin heyecanı D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da olacak.

İSTATİSTİKLER

Türk takımlarıyla oynadığı üç Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Olimpija Ljubljana, tek beraberliğini Temmuz 2019'da Yeni Malatyaspor deplasmanında aldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 20 ön eleme maçına çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi konumunda.

Avrupa kupalarında oynadığı son iki maçı kazanan Galatasaray, Kasım-Aralık 2012 arasındaki süreçten bu yana üst üste üç galibiyet alamadı. Okan Buruk, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa, Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın başında üst üste üç Avrupa kupası maçı kazanan ikinci Türk teknik direktör olmak istiyor. Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Olimpija Ljubljana, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor.

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Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 13 çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam etmeyi başardı. Olimpija Ljubljana, bugüne kadar Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği 16 çift ayaklı eleme turu eşleşmesinin sadece ikisinde yoluna devam edebildi. Slovenya temsilcisi, bunu başardığı iki eşleşmede de ilk karşılaşmayı tek farklı mağlubiyetle geçmişti.

Görev yaptığı son iki Avrupa kupası maçında birer gol atan Dries Mertens, Şubat 2020'den bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla ilk Avrupa kupası maçına çıktığı 2021/22'den bu yana sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda attığı 24 golün 10'unda pay sahibi oldu.

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Bu sezon Olimpija Ljubljana formasıyla en fazla resmi maç golü atan oyuncu konumundaki Rui Pedro, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında birer gol sevinci yaşadı ancak daha sonraki üç karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez üst üste iki çift ayaklı eleme turu kazanmak için sahaya çıkacak olan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde aynı sezonda üst üste iki Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçen ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.