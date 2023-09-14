Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı! Yeni adresi...

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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2020/21 sezonu başında Rizespor'dan olaylı şekilde Galatasaray'a geri dönen Oğulcan, Sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkıp 4 gol attı.

OĞULCAN'DAN VEDA MESAJI

Oğulcan Çağlayan, yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Eylül ayıydı, 17 yaşını yeni doldurmuştum. Unutmuyorum, bir hafta içiydi. Florya’dan beni alıp götürecek aracı beklerken, yüzümü Futbol Akademisi binasına döndüm. Tüm kalbimle istediğim bir şey vardı: Bir gün tekrar Florya’ya dönmek. Uzun yolları, birçok engeli aşıp yeniden Galatasaray’a ulaştığımdaki heyecanımı, kalp atışımı hâlâ hissediyorum.

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Bugün, ayrılık vakti. Saha içinde elimden geleni yaptım, 24 saatimi Galatasaray’a yakışır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Burada eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri hep farklı olacak.

Bana Galatasaray kapılarını açan hocam Fatih Terim’e, başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplere, kulüp çalışanlarımıza, Galatasaray’ın büyük taraftarına ve benim için çok anlamlı olan desteği için sevgili Erden Timur’a teşekkür ederim.

Hoşça kalın…

YENİ DURAĞI GAZİANTEP FK

Galatasaray'dan ayrılan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ye imza atacak. Spor Arena'ya konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, Oğulcan ile anlaştıklarını söylemişti.

Daha önce Gaziantep FK forması giyen Oğulcan, yeni kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.