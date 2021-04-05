Galatasaray Nesibe Aydın maçı ertelendi mi?
Bu hafta Galatasaray Nesibe Aydın maçı ile iki takım Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya gelecekti. Karşılaşma öncesinde yapılan testler sounucunda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 13'e yükseldi. Şimdi gözler karşılaşmanın oynanacağı saate çevrildi. Galatasaray Kulübü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin bugün Nesibe Aydın ile yapması gereken play-off yarı final maçının takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığı bildirildi.
Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye çıktığı aktarılarak, "Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 13'e yükseldi
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Toplamda 6 oyuncu-teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.