Galatasaray Nesibe Aydın maçı ertelendi mi?

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığı bildirildi.

Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye çıktığı aktarılarak, "Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 13'e yükseldi

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Toplamda 6 oyuncu-teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.