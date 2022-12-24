Galatasaray Nef uzatmalarda kazandı

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Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Türk Telekom'u uzatmalara giden maçta 106-100 yendi.

Öte yandan bu sonucun ardından Galatasaray NEF ligde oynadığı son 6 maçın 5ini de kazanmış olurken, Türk Telekom'un da 10 maçlık serisini bozdu.

Mücadelede Galatasaray NEF'te 25 sayıyla Dylan Ennis yıldızlaşırken, Türk Telekom'da ise Jerian Grant 25 sayıyla karşılık verdi.

SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis



GALATASARAY NEF: Angelo Caloiaro 18, Dee Bost 15, Dylan Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Mahir Ağva, Tyrus McGee 12, Sadık Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Ian Hummer 6, Muhaymin Mustafa



Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Jerian Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Axel Bouteille 18, Tyrique Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Tony Taylor 23, Nathan Sestina 6



1İNCİ PERİYOT: 24-22



DEVRE: 51-37



3ÜNCÜ PERİYOT: 71-61



UZ:19-13