Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray Nef uzatmalarda kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Türk Telekom#Basketbol Süper Ligi
Galatasaray Nef uzatmalarda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 18:37

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Türk Telekom'u uzatmalara giden maçta 106-100 mağlup etti.

Haberin Devamı

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Türk Telekom'u uzatmalara giden maçta 106-100 yendi.

Öte yandan bu sonucun ardından Galatasaray NEF ligde oynadığı son 6 maçın 5ini de kazanmış olurken, Türk Telekom'un da 10 maçlık serisini bozdu.

Mücadelede Galatasaray NEF'te 25 sayıyla Dylan Ennis yıldızlaşırken, Türk Telekom'da ise Jerian Grant 25 sayıyla karşılık verdi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

GALATASARAY NEF: Angelo Caloiaro 18, Dee Bost 15, Dylan Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Mahir Ağva, Tyrus McGee 12, Sadık Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Ian Hummer 6, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Jerian Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Axel Bouteille 18, Tyrique Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Tony Taylor 23, Nathan Sestina 6

1İNCİ PERİYOT: 24-22

DEVRE: 51-37

3ÜNCÜ PERİYOT: 71-61

UZ:19-13

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Türk Telekom#Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık