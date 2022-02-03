Galatasaray Nef, Maurice Ndour'u transfer etti

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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Litvanya'nın Rytas Vilnius takımında forma giyen Senegalli basketbolcu Maurice Ndour’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımız son olarak Litvanya’nın Rytas Vilnius takımında forma giyen 2,06m boyundaki uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Senegalli oyuncu Maurice Ndour’u sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

1992 yılında Senegal’in Sindia şehrinde dünyaya gelen Maurice Ndour, ülkesinde yerel bir turnuvada oynarken keşfedildi ve Okayama Gakugeika Lisesi’nde basketbol oynamak üzere Japonya’ya gitti. Lise yıllarının ardından Amerika’ya taşınarak üniversite kariyerinin ilk iki yılında Monroe Koleji, son iki yılında ise Ohio Üniversitesin’de geçirerek Bobcats için oynadı.

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Okul yıllarının ardından 2015 NBA Yaz Ligi için New York Knicks’e katıldı, Yaz Ligi’nin ardından Dallas Maceirck ile imzalayarak sezon hazrılıkları için kadroda kendine yer budu. 2015-2016 sezonu başında İspanya’nın ve Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Real Madrid’e transfer oldu ve 12 İspanya Ligi, 6 EuroLeague karşılaşmasında süre alarak İspanya Şampiyonluğu yaşladı.

2016-2017 sezonu için yeniden Amerika’ya dönerek New York Knicks ile anlaşan Senegalli oyuncumuz 32 maçta 3.1 sayı, 2.2 ribaund istatistikleri ile oynadı. NBA’deki çaylak sezonunun ardından 2017-2018 sezonu için Rusya’nın Unics Kazan takımına transfer oldu. 2 sezon oynadığı Rusya Ligi ve EuroCup’ta top 74 maça çıktı 9,3 sayı, 4,5 ribaunt istatistikleri ile mücadele etti. Burada geçirdiği 2 sezon sonunda yeniden İspanya’ya dönerek 2019-2020 sezonu başında Valencia Basket için oynamaya başladı. 19 İspanya Ligi, 26 EuroLeage karşılaşmasında görev alan Maurice Ndour 45 maçta 6,1 sayı, 2,9 ribaund ile oynadı.

İspanya macerası sonrasında 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu Litvanya’nın Rytas Vilnius takımında 5 lig maçında 17,4 sayı, 6,0 ribaunt ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta 9,8 sayı ve 4,8 ribauntluk performans ile sezonun geri kalan kısmı için Çin’in Zhejiang Golden Bulls takımına transfer oldu. Bu sezon başında yeniden Rytas Vilnius’a dönenerek günümüze kadar forma giyen Maurice Ndour, aynı zamanda Senegal Milli takımında da forma giyiyor.

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2019 yılında Çin’de gerçekleşen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Senegal Milli Takımı forması ile 5 maçta 10,2 sayı, 4,2 ribaund istatistiklerini yakaladı.

Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Maurice Ndour’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz.

Profesyonel Kariyeri

2015/16 Real Madrid

2016/17 New York Knicks

2017/18 Unics Kazan

2018/19 Unics Kazan

2019/20 Valencia Basket

2020/21 Rytas Vilnius

2021/22 Rytas Vilnius

Başarıları

2016 İspanya Ligi Şampiyonluğu

2017 Afrobasket Üçüncülüğü

2018 EurCup Çeyrek Finali

2019 EuroCup Yarı Finali

2022 Afrobasket Üçüncülüğü