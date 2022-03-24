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Galatasaray Nef mağlubiyetle veda etti

#Galatasaray Nef#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol
Galatasaray Nef mağlubiyetle veda etti

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'a 64-58 mağlup oldu.

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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı.

Sarı-kırmızılılar 8-0’lık bir seriyle maça başlarken Dee Bost ve Akoon-Purcell’in sakatlıklarıyla birlikte Ludwigsburg farkı eritmeye başladı. Savunma ağırlıklı geçen çeyrekte oyunun iki tarafını iyi oynayan Galatasaray 16-11 üstünlükle çeyreği kapattı. Sert savunmalara sahne olan ikinci çeyrekte Alman ekibi farkı kapattı ve devreye 32-32 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta sert savunmasını sürdüren Alman ekibi bu bölümü de 46-42 üstün tamamlarken, salonda da 64-58 galip ayrılmasını bildi.

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#Galatasaray Nef#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol

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