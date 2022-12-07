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Galatasaray Nef evinde kaybetti

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#Galatasaray Nef#FIBA Şampiyonlar Ligi#Filou Oostende
Galatasaray Nef evinde kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 00:42

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Galatasaray Nef, evinde Belçika’nın Filou Oostende takımına 91-85 yenildi.

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FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Nef, konuk ettiği Filou Oostende'ye 91-85 mağlup oldu.

ULEB EuroCup A Grubu’nda Frutti Extra Bursaspor İtalya’da Umana Reyer’e 78-65 yenildi.

Yedinci maçında 3. yenilgisini alan temsilcimiz 10 takımlı grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Bugün 6 takımımız Avrupa kupalarında sahaya çıkacak:

FiBA Şampiyonlar Ligi: 20.00 Falco Vulcano-Tofaş , Pınar Karşıyaka-Telekom Bonn. 7Days Eurocup: 20.00 Türk Telekom-Gran Canaria Kadınlar Euroleague: 19.00 Fenerbahçe-USK Prag, Kadınlar Eurocup: 19.00 Galatasaray-Gorzow, 20.00 Arka Gdynia-Ormanspor

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#Galatasaray Nef#FIBA Şampiyonlar Ligi#Filou Oostende

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