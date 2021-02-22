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Spor Arena
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray ne zaman bay geçecek? İşte, Galatasaray'ın sonraki haftalar fikstürü

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Galatasaray ne zaman bay geçecek? İşte, Galatasaray'ın sonraki haftalar fikstürü
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Süper Lig'de takım fazlalığı dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulan bay sistemi, 21 takım için uygulanmaya devam ediliyor. Her hafta bir takımın bay geçerek maça çıkmadığı sistem, şampiyonluk yarışında puan durumunun takibini yapan taraftarların da odağında yer alıyor. Peki, Galatasaray ne zaman bay geçecek ve sonraki hafta mücadeleleri hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Galatasaray ne zaman bay geçeceği ile taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Liderlik mücadelesinde önemli adaylardan birisi olan Galatasaray, önümüzdeki süreçte bir haftayı bay geçecek. İşte, Galatasaray'ın fikstürü ve bay geçeceği hafta bilgileri

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Galatasaray, Nisan'ın ikinci haftasında oynanacak 33'üncü Hafta mücadelesini bay geçirerek tamamlayacak. 

27.02.2021  GalatasarayvBB Erzurum  
03.03.2021  AnkaragücüvGalatasaray  
07.03.2021  GalatasarayvSivasspor  
14.03.2021  KayserisporvGalatasaray  
21.03.2021  GalatasarayvÇaykur Rizespor  
04.04.2021  HataysporvGalatasaray  
11.04.2021  GalatasarayvKaragümrük  
18.04.2021  GöztepevGalatasaray  
21.04.2021  GalatasarayvTrabzonspor  
25.04.2021  AntalyasporvGalatasaray  
28.04.2021  GalatasarayvKonyaspor  
02.05.2021  GençlerbirliğivGalatasaray  
09.05.2021  GalatasarayvBeşiktaş  
12.05.2021  DenizlisporvGalatasaray  
16.05.2021  GalatasarayvYeni Malatya  
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