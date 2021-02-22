Galatasaray ne zaman bay geçecek? İşte, Galatasaray'ın sonraki haftalar fikstürü

Galatasaray ne zaman bay geçeceği ile taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Liderlik mücadelesinde önemli adaylardan birisi olan Galatasaray, önümüzdeki süreçte bir haftayı bay geçecek. İşte, Galatasaray'ın fikstürü ve bay geçeceği hafta bilgileri

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Galatasaray, Nisan'ın ikinci haftasında oynanacak 33'üncü Hafta mücadelesini bay geçirerek tamamlayacak.