Galatasaray ne zaman bay geçecek? İşte, Galatasaray'ın sonraki haftalar fikstürü
Süper Lig'de takım fazlalığı dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulan bay sistemi, 21 takım için uygulanmaya devam ediliyor. Her hafta bir takımın bay geçerek maça çıkmadığı sistem, şampiyonluk yarışında puan durumunun takibini yapan taraftarların da odağında yer alıyor. Peki, Galatasaray ne zaman bay geçecek ve sonraki hafta mücadeleleri hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray ne zaman bay geçeceği ile taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Liderlik mücadelesinde önemli adaylardan birisi olan Galatasaray, önümüzdeki süreçte bir haftayı bay geçecek. İşte, Galatasaray'ın fikstürü ve bay geçeceği hafta bilgileri
GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?
Galatasaray, Nisan'ın ikinci haftasında oynanacak 33'üncü Hafta mücadelesini bay geçirerek tamamlayacak.
|27.02.2021
|Galatasaray
|v
|BB Erzurum
|03.03.2021
|Ankaragücü
|v
|Galatasaray
|07.03.2021
|Galatasaray
|v
|Sivasspor
|14.03.2021
|Kayserispor
|v
|Galatasaray
|21.03.2021
|Galatasaray
|v
|Çaykur Rizespor
|04.04.2021
|Hatayspor
|v
|Galatasaray
|11.04.2021
|Galatasaray
|v
|Karagümrük
|18.04.2021
|Göztepe
|v
|Galatasaray
|21.04.2021
|Galatasaray
|v
|Trabzonspor
|25.04.2021
|Antalyaspor
|v
|Galatasaray
|28.04.2021
|Galatasaray
|v
|Konyaspor
|02.05.2021
|Gençlerbirliği
|v
|Galatasaray
|09.05.2021
|Galatasaray
|v
|Beşiktaş
|12.05.2021
|Denizlispor
|v
|Galatasaray
|16.05.2021
|Galatasaray
|v
|Yeni Malatya