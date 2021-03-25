Galatasaray, milli takıma giden oyunculardan yoksun çalıştı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Pas uygulamalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



İdmana milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli ile izinli olan Fernando Muslera katılmadı.



Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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