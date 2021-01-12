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GeriFutbol Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da Tetteh ve Acquah şoku!
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da Tetteh ve Acquah şoku!

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Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, ancak son 5 haftada galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun şok sakatlığı moralleri bozdu. Sarı-siyahlı kulüpte golcü Tetteh ve Acguah’ın en Kayserispor maçında yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre takımdan ayrı kalacakları açıklandı.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulüpten yaptığı yazılı açıklama ile sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu paylaştı.

Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh ile ilgili bilgi veren Ayaz'ın açıklamalarında, "Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda grade 1 strain (adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" denildi.

İrfan Can Kahveci'den Fatih Terim ve Galatasaray sorusuna cevapGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini belirttiği İrfan Can Kahveci, transferi hakkında konuştu. Milli futbolcu, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna, "Şimdi konuşmak doğru olmaz" yanıtını verdi.
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NE KADAR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan oyuncu Afriyie Acquah’ın sağlık durumu ile güncel durumu hakkında ise, "Kayserispor müsabakasında dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Acquah’ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1.derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da Tetteh ve Acquah şoku

Yeni Malatyaspor, bu akşam Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Maçta iki futbolcu forma giyemeyecek.

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da Tetteh ve Acquah şoku

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