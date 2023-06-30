Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona yakın! Taraftara mesaj...

Haberin Devamı

Bir süredir teknik patron Sarri’nin isteği üzerine Galatasaray’ın orta sahası Lucas Torreira ile ilgilenen Lazio, bu kez de Cim Bom’un transferdeki önemli hedeflerinden Leandro Paredes’e yöneldi. İtalyan kulübünün hem PSG’ye transfer teklifi yaptığı hem de Paredes’in menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi.

LAZIO DEVREYE GİRDİ AMA...

Galatasaray cephesinde transferine “Bitti” gözüyle bakılırken Paredes’in Lazio ile görüşmesi panik havası yarattı. Ancak kulübün edindiği son bilgilere göre, Paredes ile Lazio arasındaki ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Sebebi ise 29 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk mücadelesi vermek istemesi.

Fanatik'in haberine göre kiralık gittiği Juventus’a veda eden, yeni sezon planları arasında yer almadığı PSG’yle de yolları ayırmaya hazırlanan Paredes, Galatasaray’a senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat üzerinden “Evet” cevabı vererek beklemeye geçti.

Haberin Devamı

RESMİYET BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı kulüp, PSG ile bonservis görüşmelerini tamamladığında, son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes’in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi’yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

Galatasaray’a büyük övgü Kulüpler ve oyuncunun temsilcileri arasında bu gelişmeler yaşanırken, Paredes’ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yarattı.

TARAFTARA MESAJ

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir dijital platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, “Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi” sorusuna, “Galatasaray” cevabını verdi. Paredes’in bu cevabı, Galatasaray taraftarına bir mesaj olarak değerlendirildi.