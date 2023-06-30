×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona yakın! Taraftara mesaj...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Paredes
Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona yakın Taraftara mesaj...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 09:12

Galatasaray’la prensip anlaşmasına vardıktan sonra araya giren Lazio’ya, “Şampiyonluğa oynayan bir takımda olmak istiyorum” diyerek olumsuz yanıt veren Leandro Paredes, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Yıldız futbolcu, önceki gece Galatasaray taraftarına bir de mesaj gönderdi.

Haberin Devamı

Bir süredir teknik patron Sarri’nin isteği üzerine Galatasaray’ın orta sahası Lucas Torreira ile ilgilenen Lazio, bu kez de Cim Bom’un transferdeki önemli hedeflerinden Leandro Paredes’e yöneldi. İtalyan kulübünün hem PSG’ye transfer teklifi yaptığı hem de Paredes’in menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi.

LAZIO DEVREYE GİRDİ AMA...

Galatasaray cephesinde transferine “Bitti” gözüyle bakılırken Paredes’in Lazio ile görüşmesi panik havası yarattı. Ancak kulübün edindiği son bilgilere göre, Paredes ile Lazio arasındaki ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Sebebi ise 29 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk mücadelesi vermek istemesi.

Fanatik'in haberine göre kiralık gittiği Juventus’a veda eden, yeni sezon planları arasında yer almadığı PSG’yle de yolları ayırmaya hazırlanan Paredes, Galatasaray’a senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat üzerinden “Evet” cevabı vererek beklemeye geçti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFutbol Para Liginde şampiyon Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor...'Futbol Para Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor...Haberi görüntüle

RESMİYET BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı kulüp, PSG ile bonservis görüşmelerini tamamladığında, son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes’in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi’yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

Galatasaray’a büyük övgü Kulüpler ve oyuncunun temsilcileri arasında bu gelişmeler yaşanırken, Paredes’ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yarattı.

TARAFTARA MESAJ

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir dijital platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, “Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi” sorusuna, “Galatasaray” cevabını verdi. Paredes’in bu cevabı, Galatasaray taraftarına bir mesaj olarak değerlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Paredes

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası