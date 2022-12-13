Canlı: Galatasaray - Lazio maçı

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Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Galatasaray 1-0 Lazio
GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşılaşıyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı izlenebiliyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış Alper.
Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.
NOTLAR:
Maç öncesi gerçekleştirilen ısınma çalışmasında hafif bir ağrı hisseden Özgür Baran Aksaka’nın yerine Metehan Baltacı ilk 11'de başlayacak.