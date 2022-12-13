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Canlı: Galatasaray - Lazio maçı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lazio#Galatasaray Lazio Maçı
Canlı: Galatasaray - Lazio maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 17:13

Dünya Kupası arasını lehine çevirmek isteyen takımlardan birisi olan Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık mücadelesinde karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 1-0 Lazio

GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşılaşıyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış Alper.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.

NOTLAR:

Maç öncesi gerçekleştirilen ısınma çalışmasında hafif bir ağrı hisseden Özgür Baran Aksaka’nın yerine Metehan Baltacı ilk 11'de başlayacak.

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#Galatasaray#Lazio#Galatasaray Lazio Maçı

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