Galatasaray Lazio maçı ne zaman? İşte maç tarihi
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın maçı için geri sayım başladı. E Grubu'nda Galatasaray ile İtalya temsilcisi Lazio arasındaki ilk hafta karşılaşmasında, Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman?
Galatasaray Lazio maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu sahasında yenerek güzel bir başlangıç yapmak için mücadele edecek. İşte, Galatasaray Lazio maçının ayrıntıları...
Galatasaray Lazio maçı, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Maçın hakimi Matej Jug olacak. Jug'un yardımcıları ise aynı ülkeden Matej Zunic ve Manuel Vidali olacak.
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray