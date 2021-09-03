Galatasaray Lazio maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi maç programı
Galatasaray-Lazio maçının tarihi pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Galatasaray Lazio maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fatih Terim'in öğrencileri, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına başlayacak Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. İşte, GS'nin Avrupa Ligi maç programı...
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray