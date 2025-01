Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması! Sakatlık süresini duyurdu

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Ajax maçı öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.





İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

ICARDI 8-9 AY YOK

İnce, konuşmasının devamında Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında, "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay. Şu an her şey olması gerektiği gibi." dedi.