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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması! Sakatlık süresini duyurdu

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#Galatasaray#İcardi#Yener İnce
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnceden Mauro Icardi açıklaması Sakatlık süresini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:50

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda basın mensuplarına Ajax maçı öncesi Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'un sakatlıklarına ilişkin konuştu. Öte yandan İnce, Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Ajax maçı öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

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İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

ICARDI 8-9 AY YOK
İnce, konuşmasının devamında Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında, "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay. Şu an her şey olması gerektiği gibi." dedi.

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#Galatasaray#İcardi#Yener İnce

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