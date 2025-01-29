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Ajax Galatasaray maçı öncesi Weghorst'tan itiraf! 'Orada oynamayı isterdim'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ajax#Weghorst
Ajax Galatasaray maçı öncesi Weghorsttan itiraf Orada oynamayı isterdim
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:01

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Ajax deplasmanında ilk 8 sırada yer almak için mücadele edecek. Bu dev karşılaşma öncesi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ajax'ın golcüsü Wout Weghorst, Ajax'ın resmi yayın organına konuştu. İşte Wout Weghorst'un Galatasaray maçı öncesi açıklamaları...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmak için Ajax deplasmanına çıkacak. Bu önemli maç öncesi Beşiktaş'tan tanıdığımız Wout Weghorst, Ajax'ın resmi yayın organına konuştu.

Ajax Galatasaray maçı öncesi Weghorsttan itiraf Orada oynamayı isterdim


"GALATASARAY'A KARŞI AVRUPA MAÇLARI ÖZELDİR"
Weghorst konuşmasının başında, Perşembe akşamı oynayacakları Galatasaray ve Pazar günü oynayacakları Feyenoord maçına ilişkin, "Bunlar özel maçlar. Öncelikle Galatasaray'a karşı oynamak ve Avrupa'da oynamak benim adıma çok özel. Ekstra bir atmosfer olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra da Feyenoord'a karşı oynayacağız. Bu benim ikinci derbim. İki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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"GALATASARAY MAÇLARI HARİKAYDI"
Weghorst konuşmasının devamında, Beşiktaş forması giyerken Galatasaray'a karşı oynamasının 'harika' olduğunu ifade ederken, "Harika maçlardı. Özellikle büyük maçlar, harika oluyor. Bunu daha önce deneyimlememiştim. Taraftarlar tuhaf sesler çıkarıyordu. Avrupa maçlarının özel olduğunu düşünsem de, onlara (Galatasaray'a) karşı deplasmanda oynamayı isterdim. Harika bir maç ve atmosfer olacak. Liglerinde güçlüler, Avrupa'da da iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Ajax#Weghorst

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