Ajax Galatasaray maçı öncesi Weghorst'tan itiraf! 'Orada oynamayı isterdim'

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmak için Ajax deplasmanına çıkacak. Bu önemli maç öncesi Beşiktaş'tan tanıdığımız Wout Weghorst, Ajax'ın resmi yayın organına konuştu.



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Weghorst konuşmasının başında, Perşembe akşamı oynayacakları Galatasaray ve Pazar günü oynayacakları Feyenoord maçına ilişkin, "Bunlar özel maçlar. Öncelikle Galatasaray'a karşı oynamak ve Avrupa'da oynamak benim adıma çok özel. Ekstra bir atmosfer olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra da Feyenoord'a karşı oynayacağız. Bu benim ikinci derbim. İki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"GALATASARAY MAÇLARI HARİKAYDI"

Weghorst konuşmasının devamında, Beşiktaş forması giyerken Galatasaray'a karşı oynamasının 'harika' olduğunu ifade ederken, "Harika maçlardı. Özellikle büyük maçlar, harika oluyor. Bunu daha önce deneyimlememiştim. Taraftarlar tuhaf sesler çıkarıyordu. Avrupa maçlarının özel olduğunu düşünsem de, onlara (Galatasaray'a) karşı deplasmanda oynamayı isterdim. Harika bir maç ve atmosfer olacak. Liglerinde güçlüler, Avrupa'da da iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.