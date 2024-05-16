×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek eleştirilere yanıt verdi: Florya için henüz ihale yapılmadı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Süheyl Batum
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek eleştirilere yanıt verdi: Florya için henüz ihale yapılmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e göre Süheyl Batum’un söylemleri bilgi eksikliğine dayanıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya projesi konusunda muhalefetin eleştirilerinin bilgi eksikliğine dayandığını savundu. Başkent Ankara’da, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya gelen Özbek “Florya projesi genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda iki yıldız gözden çıkarıldıGalatasaray'da iki yıldız gözden çıkarıldıHaberi görüntüle

200 MİLYONDAN 2 MİLYAR LİRAYA

Özbek “2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan sportif gelirimizi 9 aylık dönemde 4,5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL’lik kâra ulaştırdık” derken şunları söyledi: “Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar mertebelerine gelmesini bekliyoruz. Galatasaray Store’da, 3 yılda 200 milyon TL’lik ciroya yaklaşırken bugün yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaştık. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 17 milyon Euro olan sponsor reklam ve lisans gelirlerimizi bu sezon yaklaşık 58 milyon Euro’ya ulaştırdık.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Süheyl Batum

BAKMADAN GEÇME!