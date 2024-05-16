Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek eleştirilere yanıt verdi: Florya için henüz ihale yapılmadı

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya projesi konusunda muhalefetin eleştirilerinin bilgi eksikliğine dayandığını savundu. Başkent Ankara’da, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya gelen Özbek “Florya projesi genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

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200 MİLYONDAN 2 MİLYAR LİRAYA

Özbek “2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan sportif gelirimizi 9 aylık dönemde 4,5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL’lik kâra ulaştırdık” derken şunları söyledi: “Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar mertebelerine gelmesini bekliyoruz. Galatasaray Store’da, 3 yılda 200 milyon TL’lik ciroya yaklaşırken bugün yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaştık. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 17 milyon Euro olan sponsor reklam ve lisans gelirlerimizi bu sezon yaklaşık 58 milyon Euro’ya ulaştırdık.”