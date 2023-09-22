Galatasaray-Kopenhag maçı Avrupa basınında: 'Ne geri dönüş ama!'

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Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2 dakikada 2-2’ye getirmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Danimarka’da beraberlik için büyük üzüntü yaşanırken diğer ülkelerde sarı kırmızılıların geri dönüşü şu başlıklarla manşetleri süsledi:
DANİMARKA
· DR: “2 dakika, Kopenhag’ın müthiş başlangıcını berbat etti.”
· TV2: “Kırmızı kart, Türkler’i yeniden maça davet etti.”
· Ekstra Bladet: “İstanbul’da hayal kırıklığı.”
ALMANYA
· BiLD: “Kâbus önlendi.”
· Kicker: “Galatasaray, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı.”
İSPANYA
· AS: “Boey ve Tete, İstanbul’daki trajediyi önledi.”
· Mundo Deportivo: “Boey’in golü Galatasaray’ı kanatlandırdı.”
UKRAYNA
· Terrikon: “Tete, beraberliği kurtardı.”
· Ua-Football: “Yıldızlar, sonuçların garantisi değildir.”
NORVEÇ
· Verdens Gang: “Büyük bir Türkiye final sprint’i yaşandı.”
HOLLANDA
· VI: “Türk futbolunun süper gücü.”
İNGİLTERE
· Daily Mail: “Galatasaray zor da olsa geri döndü.”
İTALYA
· La Gazetta dello Sport: “Oyun son dakikalarda değişti.”
FRANSA
· So Foot: “Ne senaryo.”
BREZiLYA
· Globo: “Tete, beraberliği kazandırdı.”
· UEFA da maçla ilgili ‘Ne geri dönüş ama!” yorumunda bulundu.