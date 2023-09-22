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Galatasaray-Kopenhag maçı Avrupa basınında: 'Ne geri dönüş ama!'

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag
Galatasaray-Kopenhag maçı Avrupa basınında: Ne geri dönüş ama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Galatasaray'ın Kopenhag karşısında beraberliği 2 dakikada kurtarması Avrupa'da geniş yankı buldu.

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Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2 dakikada 2-2’ye getirmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Danimarka’da beraberlik için büyük üzüntü yaşanırken diğer ülkelerde sarı kırmızılıların geri dönüşü şu başlıklarla manşetleri süsledi:

DANİMARKA

· DR: “2 dakika, Kopenhag’ın müthiş başlangıcını berbat etti.”
· TV2: “Kırmızı kart, Türkler’i yeniden maça davet etti.”
· Ekstra Bladet: “İstanbul’da hayal kırıklığı.”

ALMANYA

· BiLD: “Kâbus önlendi.”
· Kicker: “Galatasaray, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı.”

İSPANYA

· AS: “Boey ve Tete, İstanbul’daki trajediyi önledi.”
· Mundo Deportivo: “Boey’in golü Galatasaray’ı kanatlandırdı.”

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UKRAYNA

· Terrikon: “Tete, beraberliği kurtardı.”
· Ua-Football: “Yıldızlar, sonuçların garantisi değildir.”

NORVEÇ

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· Verdens Gang: “Büyük bir Türkiye final sprint’i yaşandı.”

HOLLANDA

· VI: “Türk futbolunun süper gücü.”

İNGİLTERE

· Daily Mail: “Galatasaray zor da olsa geri döndü.”

İTALYA

· La Gazetta dello Sport: “Oyun son dakikalarda değişti.”

FRANSA

· So Foot: “Ne senaryo.”

BREZiLYA

· Globo: “Tete, beraberliği kazandırdı.”

· UEFA da maçla ilgili ‘Ne geri dönüş ama!” yorumunda bulundu.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag

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