Galatasaray - Konyaspor maçında ilk lig maçına çıkan Deniz Ertaş'tan harika performans! Kilidi Abdülkerim Bardakcı açtı

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Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Maçtan detaylar...

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalıları Boey ve Torreira, Afrika Kupası'na giden Ziyech ve sakatlığı bulunan Icardi'nin yerine Kaan Ayhan, Ndombele, Zaha ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndombele ve Kerem Demirbay'ı sahaya süren Buruk, hücum hattının sağında Kerem, ortasında Mertens, solunda ise Zaha'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Halil Dervişoğlu oldu.

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HALİL DERVİŞOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada forvette Halil Devişoğlu forma giydi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin ardından ileri uçta kimin görev alacağı merak konusuydu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki golcü, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı. Halil Dervişoğlu bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda iç sahada oynanan Zalgiris maçında 11'de görev almıştı.

NDOMBELE 5 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak Alanyaspor ile Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş, Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarında ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

KAAN AYHAN BU KEZ SAĞ BEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı. Boey'un sarı kart cezası sebebiyle forma giyememesinin ardından sağ bek pozisyonunda Kaan Ayhan görev aldı. Bu sezon orta sahanın ortasında ve stoper bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ bekte forma giydi. Süper Lig'de son olarak 14'üncü haftadaki Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan Kaan Ayhan, 3 maçlık aranın ardından yeniden 11'e döndü.

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AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen ve 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Sarı-kırmızılıların soyunma odasında bir dolapta üstünde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' yazan bir tişört yer aldı. Aynı tişört sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde de yer aldı.

ICARDI BU SEZON İLK KEZ YOK

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, statü gereği görev alamadığı Zalgiris maçının ardından ilk kez bir maçta kadroda yer almadı. Zalgiris maçının kadrolarının UEFA'ya gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Arjantinli golcü, daha sonra 27 maçın tamamında görev almıştı. Icardi, sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk kez maç kaçırmış oldu.

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HAKAN KELEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 18'inci haftasında 2-0 kazanılan Kayserispor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı ekibe maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle ihtarname gönderdikten sonra kadro dışı bırakılan Fransız file bekçisi Bernardoni ile Arnavut forvet Cikalleshi'nin yerine Deniz Ertaş ve Nelson Oliveira'yı 11'de görevlendirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Deniz Ertaş- Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira."

KALECİ DENİZ ERTAŞ'IN İLK SÜPER LİG TECRÜBESİ

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Konyaspor'da kadro dışı bırakılan Fransız kaleci Paul Bernardoni'nin yerine 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, Galatasaray karşılaşmasında 11'de görev yaptı. Genç file bekçisi, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk kez Süper Lig'de forma giyme heyecanı yaşadı. Deniz Ertaç daha önce yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta 180 dakika forma giymişti.

KALESİNDE DEVLEŞTİ! AS KALECİYİ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Deniz Ertaş, Galatasaray'a karşı kalesinde devleşti.

İlk yarıda 5 kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önceki 17 Süper Lig karşılaşmasında Konyaspor kalesini koruyan Paul Bernardoni'nin bir mücadeledeki en yüksek sayısını(4 kurtarış) geride bıraktı.

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18 yaşındaki Deniz Ertaş, 3-0 kaybettikleri maçı 7 kurtarışla tamamladı.

"İLK MAÇIMI BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

3-0 kaybettikleri maç sonrası konuşan Deniz Ertaş; "Geçen hafta kazandık, çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Burada istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımı böyle bir atmosferde oynadığım için çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN YENİ SAÇ STİLİYLE ESKİ TAKIMINA HARİKA GOL

Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarının başında kalesinde gol pozisyonları yaşayan Galatasaray, 63. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nin şık golüyle öne geçti.

Kerem Demirbay'ın soldan ortasında sol ayağıyla harika bir vole çeken milli toper, topu Deniz Ertaş'ın sağından ağlarla buluşturdu.

Konyaspor maçına yeni saç stiliyle çıkan Abdülkerim, eski takımına attığı gol sonrası Konyaspor'dan eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü alarak tribünlere gösterdi.

ZAHA BOŞ KALEYE YOLLADI

Galatasaray, 90. dakikada Kaan Ayhan'ın kaleciden dönen sert şutunda topu boş kaleye yolladı ve farkı 2'ye çıkardı.

EREN AYDIN'DAN ASİST, ABDÜLKERİM'DEN BİR GOL DAHA

Efe Akman, Ali Turap Bülbül ve Eren Aydın oyuna dahil oldu. 90.3'te kazanılan kornerde topun başına geçen Eren Aydın'ın ortasında Abdülkerim kafayı vurdu ve maçın skorunu belirledi: 3-0

Sezon başında Bayern Münih'ten gelen Eren Aydın, Galatasaray formasıyla ilk maçında asist yaptı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN SAVUNMACI

2020/21'den bu yana 13 gole ulaşan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda.

Milli stoper, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı.