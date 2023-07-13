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Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona yakın! 1.5 milyon euro fark...

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#Transfer#Kerem Demirbay#Galatasaray
Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona yakın 1.5 milyon euro fark...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:27

Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için Bayer Leverkusen ile pazarlık masasında! Türk asıllı Alman futbolcuyla anlaşan Sarı-kırmızılı yönetim, Leverkusen'e resmi teklifini yaptı. Alman ekibinin istediği bonservis bedeliyle Galatasaray'ın teklifi arasında 1.5 milyon euro fark bulunuyor.

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Muro Icardi ve Angelino transferlerini olumlu sonuçlandıran Galatasaray’da yeni hedef Kerem Dermirbay... Orta saha bölgesinde Şampiyonlar Ligi arenasını da hesaba katarak geniş ve kaliteli bir rotasyona sahip olmak isteyen sarı kırmızılılar, Bayer Leverkusenli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

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ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON EURO

30 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımın teklifini kabul ederken yönetim Bayer Leverkusen’e de 2 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Bundesliga ekibinin ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Kerem Demirbay’ın transferi için Galatasaray’ın Leverkusen’le temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

MAVİ KARTLA YERLİ STATÜSÜNDE

Bu arada Kerem, Galatasaray’a transferi halinde yerli statüsünde forma giyemeyecek. U19, U20 ve U21 takımlarında Türkiye forması giymesine karşın 2017 yılında Almanya Milli Takımı’nı tercih eden deneyimli futbolcu önümüzdeki sezon yeni yürürlüğe girecek olan ‘Mavi Kart’ kontenjanı ile yerli oyuncu gibi oynayabilecek.

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GEÇEN SEZON 5 GOL - 3 ASİST

Bayer Leverkusen ile 2022-23 sezonunda 36 resmi maça çıkan Kerem Demirbay 5 gol, 3 asistle 8 gole direkt katkı sağla mayı başardı.

İlk kez Löw’ün davet ettiği Alman Milli Takımı’nda 2 maçta, 1 golü bulunan Kerem, 2017’de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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#Transfer#Kerem Demirbay#Galatasaray

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