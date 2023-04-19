Galatasaray Karagümrük maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray Karagümrük mücadelesi ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Karagümrük oynadığı 28 karşılaşmada topladığı 40 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 69 puanla birinci sırada bulunarak zirvedeki ilerleyişini sürdürüyor. Peki, zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray Karagümrük maçı biletleri ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

Galatasaray Karagümrük maçı NE ZAMAN?

Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Galatasaray, Karagümrük'ü ağırlayacak. 23 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı biletlerinin 20 Nisan Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.