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Galatasaray, Kadınlar Eurocup'ta finale yükseldi!

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#Galatasaray#Basketbol#Eurocup
Galatasaray, Kadınlar Eurocupta finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 23:29

Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Yarı Final rövanş karşılaşmasında deplasmanda İtalya ekibi Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 69-60 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçın sayı avantajını koruyarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasarayda 20 sayıyla Azura Stevens oldu. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, LDLC Asvel ile finalde karşı karşıya gelecek.

SALON: Palasport Taliercio

HAKEMLER: Zdenko Tomasovic, Ariadna Chueca Moreno, Carsten Straube

UMANA REYER VENEZİA: Shepard 15, Kuier 10, Delaere 13, Fassina 12, Yasuma 6, Santucci 6, Pan 3, Villa 2, Madera 2, Nicolodi

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: McCowan 17, Prince 12, Işıl Alben 4, Stevens 20, Nacickaite 3, Pelin Bilgiç 2, Putnina 2, Meltem Yıldızhan, Pulvere

1İNCİ PERİYOT: 13-12

İLK YARI: 32-23

3ÜNCÜ PERİYOT: 50-45

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#Galatasaray#Basketbol#Eurocup

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