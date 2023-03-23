Galatasaray, Kadınlar Eurocup'ta finale yükseldi!

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Yarı Final rövanş karşılaşmasında deplasmanda İtalya ekibi Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 69-60 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçın sayı avantajını koruyarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasarayda 20 sayıyla Azura Stevens oldu. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, LDLC Asvel ile finalde karşı karşıya gelecek.

SALON: Palasport Taliercio



HAKEMLER: Zdenko Tomasovic, Ariadna Chueca Moreno, Carsten Straube



UMANA REYER VENEZİA: Shepard 15, Kuier 10, Delaere 13, Fassina 12, Yasuma 6, Santucci 6, Pan 3, Villa 2, Madera 2, Nicolodi



GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: McCowan 17, Prince 12, Işıl Alben 4, Stevens 20, Nacickaite 3, Pelin Bilgiç 2, Putnina 2, Meltem Yıldızhan, Pulvere



1İNCİ PERİYOT: 13-12



İLK YARI: 32-23



3ÜNCÜ PERİYOT: 50-45