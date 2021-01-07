Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık! Courtney Williams dedesi vefat edince...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Williams'ın dedesinin vefatı üzerine ülkesi ABD'ye dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirmeyi talep ettiği bildirildi. Bunun üzerine 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların karşılıklı fesih yoluyla ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz." denildi.

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