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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık! Courtney Williams dedesi vefat edince...

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık! Courtney Williams dedesi vefat edince...
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Williams'ın dedesinin vefatı üzerine ülkesi ABD'ye dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirmeyi talep ettiği bildirildi. Bunun üzerine 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların karşılıklı fesih yoluyla ayrıldığı kaydedildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında ayrılık Courtney Williams dedesi vefat edince...

Açıklamada, "Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz." denildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında ayrılık Courtney Williams dedesi vefat edince...

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