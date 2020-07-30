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GeriFutbol Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'dan formalı poz
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Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'dan formalı poz

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'dan formalı poz
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon formalarının satışta olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda giyeceği formalar satışa çıkartıldı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Instagram hesabından yeni sezon formalı bir fotoğrafını paylaşırken ''Yeni sezon formalarımız mağazalarımızda satışa hazır'' sözlerini kullandı.

Paylaşım, kısa süre içinde 30 bin beğeniyi geçti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrakdan formalı poz

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