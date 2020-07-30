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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'dan formalı poz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon formalarının satışta olduğunu duyurdu.
Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda giyeceği formalar satışa çıkartıldı.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Instagram hesabından yeni sezon formalı bir fotoğrafını paylaşırken ''Yeni sezon formalarımız mağazalarımızda satışa hazır'' sözlerini kullandı.
Paylaşım, kısa süre içinde 30 bin beğeniyi geçti.
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