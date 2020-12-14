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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Iberostar Tenerife'yi ağırlayacak! FIBA Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray, Iberostar Tenerife'yi ağırlayacak! FIBA Şampiyonlar Ligi...
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet alıp, 2 kez mağlup olan Galatasaray, 4 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, grupta Iberostar Tenerife ile deplasmanda oynadığı maçı 85-72 kaybetmişti.

Normal sezonda 32 ekip, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, play-off'lara yükselecek.

 

Galatasaray, Iberostar Tenerifeyi ağırlayacak FIBA Şampiyonlar Ligi...

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