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Voleybol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Khimik

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Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Khimik
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-22 kaybeden Galatasaray, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 27-25 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, Ukrayna'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Alman takımı SC Potdsam ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Son 16 turu ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

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