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Voleybol
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 19:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Haliliye Belediyespor

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Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Haliliye Belediyespor
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

 

Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Haliliye Belediyespor

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