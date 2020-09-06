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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Sistem9 Yeşilyurt

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Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Sistem9 Yeşilyurt
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Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada sarı-kırmızılı takım, rakibine 25-16, 25-15 ve 25-19'luk setlerle üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, grupta 2. galibiyetini aldı. Sistem9 Yeşilyurt ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

D Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile ikinci sırada yer alan Çan Gençlik Kalespor, çeyrek finale yükseldi

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