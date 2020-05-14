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GeriFutbol Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 22:02,Son Güncelleme:

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcuların genel kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu belirtildi.

Akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından top ve dayanıklılık çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

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