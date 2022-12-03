Galatasaray hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi (Maç özeti)

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Galatasaray ile Rayo Vallecano, hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi La Liga ekibi 1-0 kazandı. Falcao'nun sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta Rayo Vallecano'nun golünü 34. dakikada Andres Martins kaydetti.
Maça; Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis 11'iyle çıkan Galatasaray'da oyuna daha sonra Emin Bayram, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Beknaz Almazbekov, Efe Akman, Ali Yeşilyurt dahil oldu.
Galatasaray'ı 1-0 yenen Rayo Vallecano, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetmişti.
Galatasaray 6 Aralık'ta Villarreal ile karşılaşacak.
GALATASARAY 0-1 RAYO VALLECANO
GOL: 34' Andres Martin
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres Martin, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello