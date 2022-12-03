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Galatasaray hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi (Maç özeti)

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#Hazırlık Maçı#Galatasaray#Vallecano
Galatasaray hazırlık maçında Rayo Vallecanoya 1-0 yenildi (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:45

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında Galatasaray, evinde La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray ile Rayo Vallecano, hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi La Liga ekibi 1-0 kazandı. Falcao'nun sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta Rayo Vallecano'nun golünü 34. dakikada Andres Martins kaydetti.

Maça; Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis 11'iyle çıkan Galatasaray'da oyuna daha sonra Emin Bayram, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Beknaz Almazbekov, Efe Akman, Ali Yeşilyurt dahil oldu.

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Galatasaray - Rayo Vallecano maçında Falcao coşkusuGalatasaray - Rayo Vallecano maçında Falcao coşkusuHaberi görüntüle

Galatasaray'ı 1-0 yenen Rayo Vallecano, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetmişti.

Galatasaray 6 Aralık'ta Villarreal ile karşılaşacak.

GALATASARAY 0-1 RAYO VALLECANO

GOL: 34' Andres Martin

İlk yarı sonucu: 0-1

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Rayo Vallecano maçından fotoğraflarGalatasaray - Rayo Vallecano maçından fotoğraflarHaberi görüntüle

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.

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Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres Martin, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello

 

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#Hazırlık Maçı#Galatasaray#Vallecano

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