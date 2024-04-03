Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası olay iddia: 'Hakemler, VAR protokolünün dışına çıktı! Sonradan başınız ağrıyacak...'

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Mauro Icardi'nin attığı golle rakibini mağlup eden Galatasaray, üst üste 12. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Kritik müsabakanın ardından beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın attığı golde faul var mı?

Bülent Yıldırım: Top yandan gelirken yer alma mücadelesi hem Mauro Icardi'nin hem Abdülkerim'in rakipleriyle mücadelesi var. Gol temiz.

Bahattin Duran: Icardi ve Abdülkerim'in hafif itmeleri var. Bu itmeler faulü gerektirmez.

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Deniz Çoban: Gol temiz.

15. dakikada penaltı gerekecek bir ihlal var mı?

Bahattin Duran: Kapalı kola geliyor. Kolu doğal konumda. Bu pozisyonun devam etme kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok. Kapalı kola geliyor.

Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Barış Alper elini rakibinin sırtına koyuyor. Elini koyduktan sonra net bir itmesi yok. Bu itme değil, penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Fotoğraf olarak dondurunca penaltı ama etkili bir itme değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bu pozisyonu yorumlarken 'bence' diyoruz. 'Bence' dediğimiz anda VAR'ın hiçbir ilgisi yok, konuşulmaz. Penaltı verilmemesini doğru buldum.

Mertens'in müdahalesinde faul kararı yeterli mi, kart olur mu?

Bülent Yıldırım: İstemsiz kazara ayağa basma değil. Takip esnasında ayağa basılan kontrolsüz basma, sarı kart.

Bahattin Duran: Mertens'in topla oynama şansı hiç yok. Ayağını uzatması normal bir hareket değil. Bu hareket sarı kart. Çok net.

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Deniz Çoban: Ali Şansalan açısından çok net ihlalse sarı kartı vermeli.

Mertens'in yaptığı harekete sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: İhlal, önde kapalı, blokta, orta alanda ölü bir alanda oluyor. Taktik faulden bahsedemeyiz. Hakem pozisyona yakın. Mertens, topa uzansa da gecikmiş bir darbe var. Biraz daha hızlı olsa, biraz daha kontrolsüzlük içerse yüzde yüz sarı kart diyeceğim. Bu haliyle hakemin takdir alanında. Sarı kart da verse kabul ederiz, sarı vermemenin de gerekçeleri var.

Bahattin Duran: Bir önceki Mertens pozisyonunda kart çıkmadı. Anlayamadığı için uyarmadı da. Üst üste oldu. İki tane sarı kart olabilecek, ilki net, bu tartışılır. Onda çıkmıyorsa bunda çıkmalıydı.

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Deniz Çoban: Tek başına sarı kart bu pozisyon. Kayıyor, top yok ve sınırlı bir kayma da değil. Oyuncuyu düşürene kadar süpürüyor. Göstermeyen hakemi de eleştirmem. Öbürünü göstermeyip üzerine bunu da göstermeyince eleştiririm.

Ömer Faruk Beyaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem çok emin değil, kart konusunda zamanlamalarını biliyorum. Ali Şansalan, doğru zamanda uzatmadan sarı kartı veren bir hakem tip. Salt fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Her açı, her sekans, her yaklaşım çok önemli. Kerem de alttan kayarak topa uzandığı için Ömer'in geç kalan ayağı kontrolsüz bir şekilde Kerem Demirbay'a bastı. Buradan kırmızı çıkmaz, sarı kart. Kart çok geç geldi. Bir kontrol sonucunda gelen bir bilgi mi, günahlarını alamam. Gecikmiş de olsa doğru bir sarı kart.

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Bahattin Duran: Maç içinde de birkaç defa Aleks'in mikrofonunda bir sorun oldu. Benim için açık ve net bir sarı kart. Ali Şansalan'ın kendi tespit edip anında sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Teknik kararla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Değişik yorumlara fırsat vermemek adına sarı kart prosedürünü doğru uygulamak gerekir. Bu kadar gecikmeli göstermesini eleştiriyorum.

Fırat Aydınus (TV 8,5): 45+4'te Ömer Faruk'un Kerem Demirbay'a müdahalesinde sarı kartı kabul ediyorum. Son anda ayağına basma söz konusu. Kırmızı kart ağır karar olurdu. Ali Şansalan düdüğü çaldığında 48.10'du, 'Faul yaptın' dedi. Takriben 40 saniye sonra sarı kartı çıkardı Ömer Faruk'a. Federasyon şeffaf ise bu süre zarfında VAR'ın konuşmasını talep ediyorum. Bu kartın söylem ile geldiği çok belli. Burada VAR protokolünün dışına çıkan şeyler yapıldı. Bakın bunu yapmayın. Sonra başınız çok ağrır. Bu ikinci sarı kart olsa çok sorgulanırsınız. Sufle aldığınız anlaşılıyor.

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Hatayspor'un golünde ofsayt kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt olmasa faul kararı yoktu. Taçtan ofsayt olmaz. Burada 19 numaralı oyuncunun vurduğu kafa vuruşu Muslera'dan dönecek ve şu anda ofsayt pozisyonunda olan 10 numaralı oyuncuya gelecek. Bu pozisyon ofsayt. VAR incelemesi sonrası ofsayt verildi. Ancak, bence çok uzun sürdü.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. Bahattin güzel izah etti. Golün iptal kararı doğru.