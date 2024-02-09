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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık gönderdi

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#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu
Galatasaray, Halil Dervişoğlunu kiralık gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 21:03

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekibi Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray, milli golcüsü Halil Dervişoğlu'nu Süper Lig ekibi Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.

Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır."  denildi.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada ise "Halil Dervişoğlu Atakaş Hatayspor’umuzda! Galatasaray forması giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu’nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlanmıştır. Halil Dervişoğlu’na hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta görev alan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu

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