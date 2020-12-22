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Haber Giriş: 22.12.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Galatasaray Göztepe maçında Arda Turan'ın golünden çok o konuşuldu! Gassama...

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Galatasaray Göztepe maçında Arda Turan'ın golünden çok o konuşuldu! Gassama...
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Arda Turan'ın attığı golde Göztepeli Gassama'nın koşusu gündem oldu.

Göztepeli savunmacı Lamine Gassama, Galatasaray'ın ikinci golünde savunma arkasına sarkan Arda Turan'ın arkasından koşarken deneyimli futbolcunu engellemek yerine arkadan gelen Diagne ile bağlantısını koparmak için çapraz koşu yaptı. Gassama'nın bu hareketi sosyal medyada ve maçı değerlendiren yorumcular arasında çok konuşuldu.

TRT Spor'da maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, Gassama'nın koşusuyla ilgili; "Gassama ne düşündü acaba? Pozisyon hatası yaparsın da çok enteresan. Zincirleme hatada Gassama noktayı koymuş." değerlendirmesini yaptı.

TRT Spor'un bir diğer yorumcusu Ayhan Akman ise; "Arda da şaşırdı. Belki sağa oynayacaktı. Kötü kontrol etti. Baktı önü boş golü attı." sözlerini kullandı.

Galatasaray Göztepe maçında Arda Turanın golünden çok o konuşuldu Gassama...

Galatasaray Göztepe maçında Arda Turanın golünden çok o konuşuldu Gassama...

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