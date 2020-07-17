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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 23:28,Son Güncelleme:

Galatasaray, Göztepe maçına hazır

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Galatasaray, Göztepe maçına hazır
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Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas oyununun oynandığı idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi

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