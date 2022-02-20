Galatasaray Göztepe maçı için İzmir'de! Torrent taraftarları kırmadı...

Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları Göztepe maçı için THY’nin özel uçak seferi ile İzmir’e gelen Galatasaray kafilesini 100’e yakın taraftar karşıladı.
Sarı kırmızılıların yoğun tezahüratları üzerine Domenec Torrent, taraftarların yanına gitti.
İspanyol teknik adam taraftarların uzattığı formaları imzalarken bir genç İngilizce “ Torrent 4-4-2” diye uzun süre bağırdı.
İZMİR'DE FATİH TERİM TEZAHÜRATLARI
Futbolcuların çıkış yapıp takım otobüsüne geçmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim tezahüratlarında bulundu.