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GeriFutbol Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.



Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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